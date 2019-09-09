На курорте в Карпатах отравились грибами двое туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На базе отдыха на Прикарпатье отравились грибами двое туристов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"7 сентября около 5:30 от дежурного Верховинского отделения скорой помощи поступило сообщение, что в поселке Верховина ус. Жабевский Поток на базе отдыха "Межгорье Карпат" отравились грибами туристы, жители города Тернополь, гр. 1981 г.р. и гр. 1986 г.р.", - сообщили в управлении.
Как отмечается, состояние их тяжелое, и на данный момент они находятся в Верховинской ЦРБ в реанимационном отделении.
Напомним, в июне от отравления грибами умерла 19-летняя девушка.