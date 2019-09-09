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На курорті в Карпатах отруїлися грибами двоє туристів

На курорті в Карпатах отруїлися грибами двоє туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися грибами двоє туристів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"7 вересня близько 5:30 від чергового Верховинського відділення швидкої допомоги поступило повідомлення, що в селищі Верховина прис. Жабєвський Потік на базі відпочинку "Міжгір'я Карпат" отруїлися грибами туристи, жителі міста Тернопіль, гр. 1981 р.н. і гр. 1986 р.н.", - повідомили в управлінні.

Як зазначається, стан їх важкий, і наразі вони перебувають у Верховинській ЦРЛ в реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, у червні від отруєння грибами померла 19-річна дівчина.

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