На курорті в Карпатах отруїлися грибами двоє туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися грибами двоє туристів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"7 вересня близько 5:30 від чергового Верховинського відділення швидкої допомоги поступило повідомлення, що в селищі Верховина прис. Жабєвський Потік на базі відпочинку "Міжгір'я Карпат" отруїлися грибами туристи, жителі міста Тернопіль, гр. 1981 р.н. і гр. 1986 р.н.", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, стан їх важкий, і наразі вони перебувають у Верховинській ЦРЛ в реанімаційному відділенні.
Нагадаємо, у червні від отруєння грибами померла 19-річна дівчина.