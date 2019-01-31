На украинские курорты планируют запустить регулярные вертолетные рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Одесской области планируется проект скоростных вертолетных перевозок между 9 украинскими городами и курортами Затока, Буковель и Трускавец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.
По замыслу инвесторов проекта "Воздушный экспресс", перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест.
"Дополнительный вид пассажирских перевозок, современный авиационный транспорт, оборудованы вертолетные площадки с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря - все это даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области. Это инвестиции в регион и новые рабочие места, поэтому мы поддержали перспективу реализации такого проекта", - заявила заместитель председателя облгосадминистрации Светлана Шаталова.
На первом этапе построят вертолетные порты для объединения 9 городов регулярными вертолетными перевозками.
Таким образом путь к Затоке из Киева займет 2 часа, из Винницы - 1 час 25 минут, из Черкасс - 1 час 30 минут.
Напомним, Украина получила вертолеты Airbus, которые станут основой единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.