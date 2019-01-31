На українські курорти планують запустити регулярні вертолітні рейси

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Одеській області планується проект швидкісних вертольотних перевезень між 9 українськими містами та курортами Затока, Буковель і Трускавець. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної державної адміністрації.

За задумом інвесторів проекту "Повітряний експрес", перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

"Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту", - заявила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.

На першому етапі побудують вертолітних портів для об’єднання 9 міст регулярним вертолітним перевезенням.

Таким чином шлях до Затоки з Києва займе 2 години, з Вінниці - 1 годину 25 хвилин, з Черкас – 1.

Нагадаємо, Україна отримала вертольоти Airbus, які стануть основою єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. 

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