На українські курорти планують запустити регулярні вертолітні рейси

За задумом інвесторів проекту "Повітряний експрес", перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

"Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту", - заявила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.

На першому етапі побудують вертолітних портів для об’єднання 9 міст регулярним вертолітним перевезенням.

Таким чином шлях до Затоки з Києва займе 2 години, з Вінниці - 1 годину 25 хвилин, з Черкас – 1.

Нагадаємо, Україна отримала вертольоти Airbus, які стануть основою єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.