На курортах Херсонской области устроили рейдовые проверки: составлено 50 протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. После проведения рейдов на рынках, торговых площадках, пляжах и других местах торговли в городе Скадовск и пгт Лазурное в Херсонской области на правонарушителей было составлено более 50 административных протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Так, за два дня в городе Скадовск и пгт Лазурное полицейские проверили рынки, торговые площадки, пляжи и другие места торговли.
"Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Денис Захарченко рассказал, что в отработке были задействованы более 30 полицейских из областного главка, отделов и отделений полиции. Правоохранители проверили соблюдение предпринимателями и продавцами карантина, законность выносной торговли, продажи подакцизных товаров, продуктов питания, а также законность использования труда иностранцев. На правонарушителей составили более 50 административных протоколов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полицейские провели профилактические беседы с детьми и их родителями на пляже и напомнили отдыхающим общие правила поведения на воде.
"Во время курортного сезона такие рейды будут проводиться на постоянной основе. Правоохранители продолжают следить за безопасностью отдыхающих на побережье Черного и Азовского морей", - отмечается в сообщении.
Напомним, за три дня провели 12 тыс. проверок о нарушении карантина.