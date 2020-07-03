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На курортах Херсонщини влаштували рейдові перевірки: складено 50 протоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Після проведення рейдів на ринках, торгівельних майданчиках, пляжах та інші місця торгівлі у місті Скадовськ та смт Лазурне в Херсонській області на правопорушників було складено понад 50 адміністративних протоколів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, за два дні у місті Скадовськ та смт Лазурне поліцейські перевірили ринки, торгівельні майданчики, пляжі та інші місця торгівлі.

“Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Денис Захарченко розповів, що у відпрацюванні були задіяні понад 30 поліцейських з обласного главку, відділів та відділень поліції. Правоохоронці перевірили дотримання підприємцями та продавцями карантинних обмежень, законність виносної торгівлі, продаж підакцизних товарів, продуктів харчування, а також законність використання праці іноземців. На правопорушників склали понад 50 адміністративних протоколів”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми та їх батьками на пляжі і нагадали відпочивальникам загальні правила поведінки на воді.

“Під час курортного сезону такі рейди будуть проводитись на постійній основі. Правоохоронці продовжують наглядати за безпекою відпочивальників на узбережжі Чорного та Азовського морів”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за три дні провели 12 тис. перевірок щодо порушення карантину.

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