На Кубе в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В центральной кубинской провинции Вилья-Клара, в городе Ремедиос, в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек. Об этом сообщило кубинское телевидение, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел недалеко от центрального парка города.
Причиной взрыва стало то, что в мешки с фейерверками попала искра, в результате чего снаряды загорелись.
Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницы города Санта-Клара. Состояние восьми человек оценивается как критическое.
Отмечено, что среди пострадавших — шесть детей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет.
Как сообщал УНН, в Индии восемь человек погибли при пожаре на подпольной фабрике пиротехники.