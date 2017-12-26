На Кубі внаслідок вибуху феєрверків постраждали 39 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В центральній кубинській провінції Вілья-Клара, у місті Ремедіос, внаслідок вибуху феєрверків постраждали 39 осіб. Про це повідомило кубинське телебачення, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що інцидент стався недалеко від центрального парку міста.
Причиною вибуху стало те, що в мішки з феєрверками потрапила іскра, внаслідок чого снаряди загорілися.
Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарень міста Санта-Клара. Стан восьми людей оцінюється як критичний.
Відзначено, що серед постраждалих — шість дітей і підлітків у віці від 11 до 15 років.
Як повідомляв УНН, в Індії вісім людей загинули під час пожежі на підпільній фабриці піротехніки.