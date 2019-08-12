На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 240 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе утром, 12 августа, в очередях застряли 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился относительно предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 35,8 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Напомним, ФСБ расследует в Донецке хищения российской гуманитарки.