На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 240 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі зранку, 12 серпня, у чергах застрягли 240 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився проти попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 35,8 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, ФСБ розслідує у Донецьку розкрадання російської гуманітарки.