ФСБ розслідує у Донецьку розкрадання російської гуманітарки - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Представники російських спецслужб розслідують факти розкрадань гуманітарної допомоги, яка надходила в ОРДЛО від РФ у 2018 році. Низка арештів відбулася в окупованому Донецьку під керівництвом ФСБ РФ. Про це повідомила правозахисна організація "Східна правозахисна група" у Facebook, передає УНН.
"Раніше ми повідомляли про затриману жінку на КПВВ з боку ОРДЛО. З'ясувалося, що жінка також працює в КП "Вода Донбасу". Нам вдалося з'ясувати, що низку арештів провели у місті Донецьк під керівництвом ФСБ РФ, представники російських спецслужб розслідують факти розкрадань гуманітарної допомоги, яка надходила від РФ в 2018 році. Тому, тих людей, яких затримували, до них не допускали адвокатів, протягом 15 днів системно чинився психологічний тиск і допитували в нічний час", - повідомили правозахисники.
При цьому в організації зазначили, що НЗФ "ДНР" до затриманої директорки департаменту КП "Вода Донбасу" Красної О.В. допустили адвоката.
"Представники ФСБ намагаються з'ясувати, хто з вищих чиновників НЗФ "ДНР" стоїть за розкраданням гуманітарної допомоги РФ спрямованої в ОРДЛО", - додали в правозахисній організації.
Нагадаємо, у Маріуполі затримали завербованого агента ФСБ.