ФСБ расследует в Донецке хищения российской гуманитарки - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала в ОРДЛО от РФ в 2018 году. Ряд арестов прошёл в оккупированном Донецке под руководством ФСБ РФ. Об этом сообщила правозащитная организация "Восточная правозащитная группа" в Facebook, передает УНН.
"Ранее мы сообщали о задержанной женщине на КПВВ со стороны ОРДЛО. Выяснилось, что женщина также работает в КП "Вода Донбасса". Нам удалось выяснить, что ряд арестов прошёл в городе Донецк под руководством ФСБ РФ, представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году. Поэтому, тех людей, которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время", - сообщили правозащитники.
При этом в организации отметили, что НВФ "ДНР" к задержанной директору департамента КП "Вода Донбасса" Красной О.В. допустили адвоката.
"Представители ФСБ пытаются выяснить, кто из высших чиновников НВФ "ДНР" стоит за хищением гуманитарной помощи РФ направленной в ОРДЛО", - добавили в правозащитной организации.
Напомним, в Мариуполе задержали завербованного агента ФСБ.