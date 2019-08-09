ФСБ расследует в Донецке хищения российской гуманитарки - правозащитники

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99205 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128751 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138815 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127011 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128502 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130522 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ФСБ расследует в Донецке хищения российской гуманитарки - правозащитники

ФСБ расследует в Донецке хищения российской гуманитарки - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала в ОРДЛО от РФ в 2018 году. Ряд арестов прошёл в оккупированном Донецке под руководством ФСБ РФ. Об этом сообщила правозащитная организация "Восточная правозащитная группа" в Facebook, передает УНН.

"Ранее мы сообщали о задержанной женщине на КПВВ со стороны ОРДЛО. Выяснилось, что женщина также работает в КП "Вода Донбасса". Нам удалось выяснить, что ряд арестов прошёл в городе Донецк под руководством ФСБ РФ, представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году. Поэтому, тех людей, которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время", - сообщили правозащитники.

При этом в организации отметили, что НВФ "ДНР" к задержанной директору департамента КП "Вода Донбасса" Красной О.В. допустили адвоката.

"Представители ФСБ пытаются выяснить, кто из высших чиновников НВФ "ДНР" стоит за хищением гуманитарной помощи РФ направленной в ОРДЛО", - добавили в правозащитной организации.

Напомним, в Мариуполе задержали завербованного агента ФСБ.

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