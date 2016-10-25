На КПВВ "Новотроицкое" задержали женщину, которая перевозила 150 банковских карточек

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 октября. УНН. В транспортном средстве, которое следовало с временно неподконтрольной территории пограничники на КПВВ "Новотроицкое" совместно с работниками фискальной службы обнаружили 150 банковских карточек. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.