На КПВВ "Новотроицкое" задержали женщину, которая перевозила 150 банковских карточек
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 октября. УНН. В транспортном средстве, которое следовало с временно неподконтрольной территории пограничники на КПВВ "Новотроицкое" совместно с работниками фискальной службы обнаружили 150 банковских карточек. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.
Женщина 1981 г.р. направлялась из Донецка в Мариуполь. При осмотре автомобиля "Шевроле" в нише для перчаток правоохранители обнаружили банковские карты.
Для выяснения обстоятельств и дальнейших проверочных мероприятий гражданку передали компетентным органам.
Напомним, как сообщал УНН, СБУ задержала в Луцке 18 тонн контрафактного спирта.