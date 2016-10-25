На КПВВ "Новотроїцьке" затримали жінку, яка перевозила 150 банківських карток
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У транспортному засобі, який слідував з тимчасово непідконтрольної території прикордонники на КПВВ "Новотроїцьке" спільно з працівниками фіскальної служби виявили 150 банківських карток. Про це кореспонденту УНН повідомила глава прес-служби Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
Жінка 1981 р. н. прямувала з Донецька в Маріуполь. Під час огляду автомобіля "Шевроле" у ніші для рукавичок правоохоронці виявили банківські картки.
Для з'ясування обставин та подальших перевірочних заходів громадянку передано компетентним органам.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ затримала у Луцьку 18 тонн контрафактного спирту.