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На КПВВ "Майорское" возможны сбои в электроснабжении

Киев • УНН

 • 7087 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В связи с аварийно-восстановительными работами на высоковольтных линиях в Майорске Донецкой области, со стороны подконтрольной Украине территории, в том числе и на КПВВ "Майорское", возможны временные отключения электроснабжения. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.

На КПВВ "Майорское" возможны сбои в электроснабжении

"С целью стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости к линии разграничения, представителями ГП "Укрэнерго" с 10.12.2018 года до 14.12.2018 года в районе населенного пункта Майорск Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС – Центральная №1" и "Углегорская ТЭС – Макеевка". В связи с этим, возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ "Майорское", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных.

"Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут" в указанные даты с 8:00 до 16:00", – уточнили в штабе.

Напомним, жителей столицы предупредили об аварийном отключении воды.

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