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На КПВВ "Майорське" можливі збої в електропостачанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У зв’язку з аварійно-відновлювальними роботами на високовольтних лініях у Майорську Донецької області, з боку підконтрольної Україні території, зокрема і на КПВВ "Майорське", і можливі тимчасові відключення електропостачання. Про це повідомив прес-центр Операції об’єднаних сил, передає УНН.

На КПВВ "Майорське" можливі збої в електропостачанні

"З метою стабілізації подачі електроенергії до населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування, представниками ДП "Укренерго" з 10.12.2018 року до 14.12.2018 року в районі населеного пункту Майорськ Донецької області з боку підконтрольної уряду України території будуть проводитись аварійно-відновлювальні роботи на високовольтних лініях "Вуглегірська ТЕС – Центральна №1" та "Вуглегірська ТЕС – Макіївка". В зв’язку з цим, можливі тимчасові відключення електропостачання, зокрема і в КПВВ "Майорське", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це може призвести до нестабільної роботи відповідних баз даних.

"Державна прикордонна служба України зі складу Об'єднаних сил звертає увагу громадян на можливі технічні збої в роботі КПВВ, ситуативні накопичення осіб і транспортних засобів, тимчасові порушення ритмічності оформлення громадян і, як наслідок, ускладнення переміщення осіб та транспортних засобів в межах дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" у вказані дати з 8:00 до 16:00", – уточнили в штабі.

Нагадаємо, жителів столиці попередили про аварійне відключення води.

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