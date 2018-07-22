На КПВВ "Марьинка" задержали женщину по подозрению в сотрудничестве с боевиками

КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера вечером на КПВВ "Марьинка", во время проведения фильтрационных мероприятий, сотрудниками СБ Украины из состава Объединенных сил была задержана гражданка Украины, которая подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу Минобороны.