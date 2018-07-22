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На КПВВ "Мар'їнка" затримали жінку за підозрою у співпраці з бойовиками

На КПВВ "Мар'їнка" затримали жінку за підозрою у співпраці з бойовиками

Київ • УНН

 • 9947 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора ввечері на КПВВ "Мар’їнка", під час проведення фільтраційних заходів, співробітниками СБ України зі складу Об’єднаних сил була затримана громадянка України, яка підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу Міноборони.

Затриману передано працівникам місцевої поліції.

Нагадаємо, в Бахмуті Донецької області правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї в гаражі місцевого мешканця. Він виявився родичем бойовика терористичних організацій.

Як повідомляв УНН, на автовокзалі у Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який у 2014 році охороняв військові склади бойовиків.

Нагадаємо, контррозвідка ООС затримала поплічницю бойовиків "ДНР".

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