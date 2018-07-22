На КПВВ "Мар'їнка" затримали жінку за підозрою у співпраці з бойовиками

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора ввечері на КПВВ "Мар’їнка", під час проведення фільтраційних заходів, співробітниками СБ України зі складу Об’єднаних сил була затримана громадянка України, яка підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу Міноборони.