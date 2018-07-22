На КПВВ "Мар'їнка" затримали жінку за підозрою у співпраці з бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора ввечері на КПВВ "Мар’їнка", під час проведення фільтраційних заходів, співробітниками СБ України зі складу Об’єднаних сил була затримана громадянка України, яка підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу Міноборони.
Затриману передано працівникам місцевої поліції.
Нагадаємо, в Бахмуті Донецької області правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї в гаражі місцевого мешканця. Він виявився родичем бойовика терористичних організацій.
Як повідомляв УНН, на автовокзалі у Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який у 2014 році охороняв військові склади бойовиків.
Нагадаємо, контррозвідка ООС затримала поплічницю бойовиків "ДНР".