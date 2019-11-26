На КПВВ "Чонгар" проблемы с пропуском из-за отключения электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На КПВВ "Чонгар" на административной черте с временно оккупированным Крымом во вторник утром возникли проблемы с пропуском из-за отсутствия электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.
"По имеющейся информации, из-за отсутствия электроэнергии на КПВВ "Чонгар" возникли проблемы с пропуском пешеходов и автомобилей. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся", - сообщили в представительстве.
В ведомстве призвали граждан Украины, которые пересекают административную черту, обратить на это внимание.
Напомним, 15 ноября КПВВ "Чонгар" открыто после ремонта.