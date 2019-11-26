На КПВВ "Чонгар" проблемы с пропуском из-за отключения электричества

"По имеющейся информации, из-за отсутствия электроэнергии на КПВВ "Чонгар" возникли проблемы с пропуском пешеходов и автомобилей. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся", - сообщили в представительстве.

В ведомстве призвали граждан Украины, которые пересекают административную черту, обратить на это внимание.

Напомним, 15 ноября КПВВ "Чонгар" открыто после ремонта.