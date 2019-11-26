На КПВВ "Чонгар" проблеми з пропуском через відключення електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На КПВВ "Чонгар", що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, у вівторок вранці виникли проблеми з пропуском осіб через відсутність електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
"За наявною інформацію, через відсутність електроенергії на КПВВ "Чонгар" виникли проблеми з пропуском пішоходів та автомобілів. Роботи з відновлення енергопостачання ведуться", - повідомили у представництві.
У відомстві закликали громадян України, які перетинають адміністративну межу, звернути на це увагу.
Нагадаємо, 15 листопада КПВВ "Чонгар" відкрито після ремонту.