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На КПВВ "Чонгар" проблеми з пропуском через відключення електрики

На КПВВ "Чонгар" проблеми з пропуском через відключення електрики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На КПВВ "Чонгар", що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, у вівторок вранці виникли проблеми з пропуском осіб через відсутність електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

"За наявною інформацію, через відсутність електроенергії на КПВВ "Чонгар" виникли проблеми з пропуском пішоходів та автомобілів. Роботи з відновлення енергопостачання ведуться", - повідомили у представництві.

У відомстві закликали громадян України, які перетинають адміністративну межу, звернути на це увагу.

Нагадаємо, 15 листопада КПВВ "Чонгар" відкрито після ремонту.

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