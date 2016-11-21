На КПП "Шегини-Медика" начали ремонт дорожного покрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На украинской части пункта пропуска "Шегини-Медика" начат ремонт дорожного покрытия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служблу Львовской таможни ГФС.
В связи с ремонтом движение транспортных средств будет более медленным.
Руководство таможни извиняется за временные неудобства и просит учесть эту информацию при пересечении границы.
Напомним, по состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в двух пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 120 автомобилей.