На КПП "Шегини-Медика" начали ремонт дорожного покрытия

В связи с ремонтом движение транспортных средств будет более медленным.

Руководство таможни извиняется за временные неудобства и просит учесть эту информацию при пересечении границы.

Напомним, по состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в двух пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 120 автомобилей.