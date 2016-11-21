На КПП "Шегині-Медика" розпочали ремонт дорожнього покриття
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На українській частині пункту пропуску “Шегині-Медика” розпочато ремонт дорожнього покриття. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-служблу Львівської митниці ДФС.
У зв’язку із ремонтом рух транспортних засобів у ньому буде сповільнено.
Керівництво митниці перепрошує за тимчасові незручності та просить врахувати цю інформацію під час перетину кордону.
Нагадаємо, станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у двох пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стояли 120 автомобілів.