На КПП "Шегині-Медика" розпочали ремонт дорожнього покриття

У зв’язку із ремонтом рух транспортних засобів у ньому буде сповільнено.

Керівництво митниці перепрошує за тимчасові незручності та просить врахувати цю інформацію під час перетину кордону.

Нагадаємо, станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у двох пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стояли 120 автомобілів.