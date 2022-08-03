На каждой второй проверенной заправке в Киеве есть нарушения с ценами - контролеры

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В почти 55% АЗС в Киеве при проверке выявляют нарушения относительно ценообразования на горючее. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

Цитата

«Пока проверено около 170 АЗС по Киеву. Из них – почти 55% было выявлено нарушение по ценообразованию на горючее. Но по положительному могу сказать, что ситуация по наполнению рынка топливом стабильна и соответствует потребительскому уровню», – сообщил Рубан.

Детали

Что касается качества горючего, то сейчас стало меньше обращений граждан в Госпродпотребслужбу. По словам Рубана, если смотреть на динамику за последние три месяца, то раньше в Киеве ежедневно регистрировалось от 5 до 10 обращений, а сейчас – от 1 до 5.

Однако это не означает, что качество топлива улучшилось. Напротив, Госпродпотребслужба наблюдает обратную тенденцию, фиксируя ухудшение состояния атмосферного воздуха в крупных городах.

«В Киеве фиксируется превышение в 3-4 раза по показателям выбросов и диоксидов, и формальдегидов. Это указывает на ухудшение состояния горючего. Сегодня мониторинг качества горючего не проводится в связи с мораторием. И Госпотребслужба неоднократно обращалась к народным депутатам Украины и Министерству экономики о возобновлении проверок, ведь это защита потребителей», – отмечает Рубан.

Напомним

Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на топливо для того, чтобы предоставить операторам рынка возможность транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.

Госпродпотребслужба просит отменить мораторий на проведение проверок качества горючего, ведь есть случаи его разведения.

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