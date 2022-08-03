На кожній другій перевіреній заправці у Києві є порушення з цінами - контролери

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«Наразі перевірено близько 170 АЗС по Києву. З них – майже 55% було виявлено порушення щодо ціноутворення на пальне. Але з позитивного можу сказати, що ситуація по наповненню ринку паливом стабільна і відповідає споживчому рівню», – повідомив Рубан.

Деталі

Щодо якості пального, то зараз поменшало звернень громадян до Держпродспоживслужби. За словами Рубана, якщо дивитися на динаміку за останні три місяці, то раніше в Києві щодня реєструвалося від 5 до 10 звернень, а зараз – від 1 до 5.

Проте, це не означає, що якість пального покращилася. Навпаки, Держпродспоживслужба спостерігає зворотню тенденцію, фіксуючи погіршення стану атмосферного повітря у великих містах.

«У місті Києві фіксується перевищення в 3-4 рази за показниками викидів і діоксидів, і формальдегідів. Це вказує на погіршення стану самого пального. Сьогодні моніторинг якості пального не проводиться в зв’язку з мораторієм. І Держспоживслужба неодноразово зверталася до народних депутатів України та Міністерства економіки щодо поновлення перевірок, адже це захист споживачів», – зазначає Рубан.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України призупинив держрегулювання цін на пальне для того, щоб надати можливість операторам ринку транспортувати на український ринок ресурс з Європи.

Держпродспоживслужба просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, адже є випадки його розведення.