Коронавирусом в мире заболело уже более 339 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на утро в мире COVID-19 заболело более 339 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире коронавирусом инфицировано 339 486 288 человек, выздоровело 273 198 664. Количество умерших возросло до 5 583 850.
Лидеры по количеству инфицированных
Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Великобритания, Франция, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.
Лидеры по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей зафиксировано: в США, Бразилии и Индии.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, всего в Украине зарегистрировано 3 903 780 случаев заражения COVID-19, из них 98 712 — летальные.
Напомним
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.