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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе со Словакией временно закроют пункт пропуска

Киев • УНН

 • 7492 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 мая. УНН. В следующую субботу, 13 мая, в связи с празднованием Дня добрососедства пункт пропуска "Убля - Малый Березный" на украинско-словацкой границе будет закрыт для автомобильного движения, сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

На границе со Словакией временно закроют пункт пропуска

"В международном пункте пропуска "Убля - Малый Березный" состоится украинско-словацкаий День добрососедства. В связи с этим автомобильное движение через пункт пропуска в этот день будет закрыто с 00:00 до 21:00", - говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок в страны Евросоюза или приезд в Украину через украинскую-словацкую границу.

Как сообщал УНН 28 апреля, Государственная пограничная служба совместно с другими государственными органами власти, пограничниками сопредельных государств принимает ряд мер по решению проблем возникновения очередей. В частности развернуты дополнительные рабочие места и увеличено количество пограничных нарядов, а перед пунктами пропуска ежедневно патрулируют десятки экипажей Национальной полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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