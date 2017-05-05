На границе со Словакией временно закроют пункт пропуска

"В международном пункте пропуска "Убля - Малый Березный" состоится украинско-словацкаий День добрососедства. В связи с этим автомобильное движение через пункт пропуска в этот день будет закрыто с 00:00 до 21:00", - говорится в сообщении Закарпатской ОГА.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок в страны Евросоюза или приезд в Украину через украинскую-словацкую границу.

Как сообщал УНН 28 апреля, Государственная пограничная служба совместно с другими государственными органами власти, пограничниками сопредельных государств принимает ряд мер по решению проблем возникновения очередей. В частности развернуты дополнительные рабочие места и увеличено количество пограничных нарядов, а перед пунктами пропуска ежедневно патрулируют десятки экипажей Национальной полиции.