На границе со Словакией временно закроют пункт пропуска
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 мая. УНН. В следующую субботу, 13 мая, в связи с празднованием Дня добрососедства пункт пропуска "Убля - Малый Березный" на украинско-словацкой границе будет закрыт для автомобильного движения, сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.
"В международном пункте пропуска "Убля - Малый Березный" состоится украинско-словацкаий День добрососедства. В связи с этим автомобильное движение через пункт пропуска в этот день будет закрыто с 00:00 до 21:00", - говорится в сообщении Закарпатской ОГА.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок в страны Евросоюза или приезд в Украину через украинскую-словацкую границу.
Как сообщал УНН 28 апреля, Государственная пограничная служба совместно с другими государственными органами власти, пограничниками сопредельных государств принимает ряд мер по решению проблем возникновения очередей. В частности развернуты дополнительные рабочие места и увеличено количество пограничных нарядов, а перед пунктами пропуска ежедневно патрулируют десятки экипажей Национальной полиции.