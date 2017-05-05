На кордоні зі Словаччиною тимчасово закриють пункт пропуску
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 травня. УНН. Наступної суботи, 13 травня, у зв’язку зі святкуванням Дня добросусідства пункт пропуску “Убля — Малий Березний” на українсько-словацькому кордоні буде закритий для автомобільного руху, повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
“У міжнародному пункті пропуску „Убля — Малий Березний“ відбудеться українсько-словацький День добросусідства. У зв’язку з цим автомобільний рух через пункт пропуску в цей день буде закрито з 00:00 до 21:00”, — йдеться у повідомленні Закарпатської ОДА.
Автомобілістів просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок у країни Євросоюзу чи приїзд в Україну через українсько-словацький кордон.
Як повідомляв УНН 28 квітня, Державна прикордонна служба спільно з іншими державними органами влади, прикордонниками суміжних держав вживає низку заходів із вирішення проблем виникнення черг. Зокрема розгорнуті додаткові робочі місця та збільшено кількість прикордонних нарядів, а перед пунктами пропуску щоденно патрулюють десятки екіпажів Національної поліції.