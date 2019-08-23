На границе с Венгрией после сбоя базы данных до сих пор очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На утро пятницы на границе Украины и Венгрии в пункте пропуска "Тиса" (Чоп) в Закарпатской области наблюдались очереди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, по состоянию на 6:00 на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 110 автомобилей. В ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 20 автомобилей.
Кроме того, во Львовской области на украинском-польской границе в ПП "Шегини - Медика" в очереди стояли 30 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 60 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не было зафиксировано.
Напомним, 22 августа перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начали увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.