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На границе с Венгрией после сбоя базы данных до сих пор очереди

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На утро пятницы на границе Украины и Венгрии в пункте пропуска "Тиса" (Чоп) в Закарпатской области наблюдались очереди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, по состоянию на 6:00 на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 110 автомобилей. В ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 20 автомобилей.

Кроме того, во Львовской области на украинском-польской границе в ПП "Шегини - Медика" в очереди стояли 30 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 60 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не было зафиксировано.

Напомним, 22 августа перед пунктами пропуска на границе с Венгрией начали увеличиваться очереди автомобилей, так как на участке украинско-венгерской границы вышла из строя база данных таможни.

Украинские Национальные Новости

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