На кордоні з Угорщиною після збою бази даних досі черги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На ранок п'ятниці на кордоні України і Угорщини у пункті пропуску "Тиса" (Чоп) у Закарпатській області спостерігалися черги. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, станом на 6:00 на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 110 автомобілів. У ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 20 автівок.
Окрім того, у Львівській області на українсько-польському кордоні у ПП "Шегині - Медика" у черзі стояли 30 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 60 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не було зафіксовано.
Нагадаємо, 22 серпня перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною почали збільшуватися черги автомобілів, тому що на ділянці українсько-угорського кордону вийшла з ладу база даних митниці.