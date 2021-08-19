На границе с Румынией нашли тело пограничника с огнестрельным ранением
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На границе с Румынией сегодня утром обнаружили тело пограничника с огнестрельным ранением. Как сообщил журналисту УНН помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко, умерший был военнослужащим четвертого пограничного отряда.
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"Действительно, такой трагический факт имел место. Сегодня утром обнаружили тело военнослужащего четвертого пограничного отряда без признаков жизни с огнестрельным ранением. На место сразу прибыли следователи. Госпогранслужба проинформировала как и Национальную полицию, так и ГБР и прокуратуру", - отметил Демченко.
Детали
По словам Демченко, тело погибшего обнаружили сегодня около 7:00 утра. Сейчас на месте работают следователи. В дальнейшем будет установлено, что привело к гибели военнослужащего.
Напомним
В мае в Одесской области нашли тело пограничника. Он погиб от огнестрельного ранения. В ГПСУ не исключали возможного самоубийства военного.