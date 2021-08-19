На кордоні з Румунією знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням

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“Дійсно, такий трагічний факт мав місце. Сьогодні вранці виявили тіло військовослужбовця четвертого прикордонного загону без ознак життя з вогнепальним пораненням. На місце відразу прибули слідчі. Держприкордонслужба проінформувала як і Національну поліцію, так і ДБР та прокуратуру”, - зазначив Демченко.

Деталі

За словами Демченка, тіло загиблого виявили сьогодні, близько 7 години ранку. Наразі на місці працюють слідчі. У подальшому буде встановлено, що призвело до загибелі військовослужбовця.

Нагадаємо

У травні на Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення. У ДПСУ не виключали можливого самогубства військового.