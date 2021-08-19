На кордоні з Румунією знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На кордоні з Румунією сьогодні вранці виявили тіло прикордонника з вогнепальним пораненням. Як повідомив журналісту УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, померлий був військовослужбовцем четвертого прикордонного загону.
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“Дійсно, такий трагічний факт мав місце. Сьогодні вранці виявили тіло військовослужбовця четвертого прикордонного загону без ознак життя з вогнепальним пораненням. На місце відразу прибули слідчі. Держприкордонслужба проінформувала як і Національну поліцію, так і ДБР та прокуратуру”, - зазначив Демченко.
Деталі
За словами Демченка, тіло загиблого виявили сьогодні, близько 7 години ранку. Наразі на місці працюють слідчі. У подальшому буде встановлено, що призвело до загибелі військовослужбовця.
Нагадаємо
У травні на Одещині знайшли тіло прикордонника. Він загинув від вогнепального поранення. У ДПСУ не виключали можливого самогубства військового.