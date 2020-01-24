На границе с Румынией со стрельбой остановили контрабандистов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 3800 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 15769 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56148 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120813 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128535 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197216 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195274 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408806 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229169 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515502 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14007 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23061 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13378 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11646 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7986 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158568 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146480 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234106 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56148 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49065 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47573 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54352 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84684 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На границе с Румынией со стрельбой остановили контрабандистов

Киев • УНН

 • 17659 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Черновицкой области пограничники остановили контрабандистов, которые пытались нелегально переместить через границу с Румынией сигареты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает УНН.

На границе с Румынией со стрельбой остановили контрабандистов

Группу молодых людей с пакетами за спиной, направлявшуюся в сторону границы с Румынией, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". По требованию правоохранителей остановиться нарушители поьрасали свой груз и разбежались в разные стороны. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух. В ходе преследования беглецов пограничникам, с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из вероятных нарушителей. По словам задержанного стало известно, что он житель населенного пункта Красноильск, при себе у мужчины никаких документов не было.

На месте обнаружения группы правонарушителей пограничники нашли 12 пакетов, в которых было около 18 тысяч пачек сигарет. Впоследствии, в ходе осмотра прилегающей к границе территории группой реагирования обнаружено табачный тайник, где находилось еще несколько пакетов с сигаретами различных марок.

По предварительной оценке правонарушители потеряли товара на более 700 тысяч гривен. Табачные изделия сейчас доставлены в отделение "Красноильск". Продолжаются мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к данному правонарушению. В отношении задержанного буковинца, то ему придется ответить за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Напомним, в Донецкой области задержали сигареты из оккупированных территорий на четверть млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98