На границе с Румынией со стрельбой остановили контрабандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Черновицкой области пограничники остановили контрабандистов, которые пытались нелегально переместить через границу с Румынией сигареты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает УНН.
Группу молодых людей с пакетами за спиной, направлявшуюся в сторону границы с Румынией, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". По требованию правоохранителей остановиться нарушители поьрасали свой груз и разбежались в разные стороны. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух. В ходе преследования беглецов пограничникам, с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из вероятных нарушителей. По словам задержанного стало известно, что он житель населенного пункта Красноильск, при себе у мужчины никаких документов не было.
На месте обнаружения группы правонарушителей пограничники нашли 12 пакетов, в которых было около 18 тысяч пачек сигарет. Впоследствии, в ходе осмотра прилегающей к границе территории группой реагирования обнаружено табачный тайник, где находилось еще несколько пакетов с сигаретами различных марок.
По предварительной оценке правонарушители потеряли товара на более 700 тысяч гривен. Табачные изделия сейчас доставлены в отделение "Красноильск". Продолжаются мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к данному правонарушению. В отношении задержанного буковинца, то ему придется ответить за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.
Напомним, в Донецкой области задержали сигареты из оккупированных территорий на четверть млн грн.