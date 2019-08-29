На границе с Россией задержали разыскиваемую за присвоение имущества

Украинку 1972 года обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка". Она направлялась пешком из России в Украину. Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске.

Она подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем с злоупотреблением служебным положением) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины).

Для принятия дальнейшего правового решения гражданку передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Напомним, в Винницкой области будут судить подрядчика за присвоение более 700 тысяч гривен бюджетных средств.