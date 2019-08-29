На кордоні з Росією затримали розшукувану за привласнення майна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На українсько-російському кордоні в Харківській області затримали жінку, яку розшукували за привласнення майна та службове підроблення. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
Українку 1972 року народження виявили у пункті пропуску "Гоптівка". Вона прямувала пішки з Росії в Україну. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що жінка перебуває у розшуку.
Вона підозрюється у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст.191 (Привласнення розтрата майна або заволодіння ним, шляхом з зловживанням службовим становищем) та ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України).
Для прийняття подальшого правового рішення громадянку передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть підрядника за привласнення понад 700 тисяч гривень бюджетних коштів.