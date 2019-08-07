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На Вінничині судитимуть підрядника за привласнення понад 700 тисяч гривень бюджетних коштів

На Вінничині судитимуть підрядника за привласнення понад 700 тисяч гривень бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Вінницькій області директора однієї з будівельних фірм підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у сумі 769 тис. гривень під час ремонту навчального закладу. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами під час ремонту будівлі навчального закладу в Піщанському районі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, директор однієї із будівельних фірм, достовірно знаючи, що роботи згідно розробленого кошторису на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі навчального закладу у Піщанському районі у повному обсязі не виконані, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 769 тис. грн., на підставі якого, на рахунок підприємства, перераховано всю суму коштів в якості оплати за проведений ремонт.

При цьому, загальна вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати під час капітального ремонту будівлі навчального закладу становить майже 120 тис. гривень.

На даний час обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовців за розкрадання 2 млн грн на ремонті дитсадка.

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