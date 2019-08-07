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В Винницкой области будут судить подрядчика за присвоение более 700 тысяч гривен бюджетных средств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Винницкой области директора одной из строительных фирм подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 769 тыс. гривен при ремонте учебного заведения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Бершадской местной прокуратуры Винницкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту присвоения и завладения бюджетными средствами во время ремонта здания учебного заведения в Песчанском районе по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор одной из строительных фирм, зная, что работы по разработанной смете на выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного заведения в Песчанском районе в полном объеме не выполнены, подписал акт приемки выполненных строительных работ на общую сумму 769 тыс. грн., на основании которого на счет предприятия, перечислено всю сумму средств в качестве оплаты за проведенный ремонт.

При этом, общая стоимость невыполненных работ с учетом материалов и других затрат, прибыли, налогов, которые начисляются на прямые расходы во время капитального ремонта здания учебного заведения составляет почти 120 тыс. гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве будут судить чиновников за хищение 2 млн грн на ремонте детского сада.

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