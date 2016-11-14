На границе с Польшей образовались очереди из 515 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 515 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 100 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенное" своей очереди ожидали еще 200 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 50, в ПП "Краковец - Корчева" - 15 автомобилей.
Кроме того, на границе со Словакией в ПП "Малый Березный - Убля" находилось 30 автомобилей. На границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 15 автомобилей, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 15 машин.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.