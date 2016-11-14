На кордоні з Польщею утворилися черги з 515 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 515 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 100 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 50, у ПП "Краковець - Корчова" - 15 автомобілів.
Окрім того, на кордоні зі Словаччиною у ПП "Малий Березний - Убля" перебувало 30 автівок. На кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 15 автомобілів, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 15 автівок.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.