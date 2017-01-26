На границе с Польшей образовались очереди из 400 автомобилей - ГПСУ

В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 80 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 40 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 20 (на дополнительной полосе авто не было), в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 60, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 50 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.