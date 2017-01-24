На границе с Польшей в очередях застряли почти 400 автомобилей

В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 10 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 30, в ПП "Краковец - Корчева" - 40, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 30, в ПП " Рава-Русская - Гребенне "- 20 автомобилей.

При этом очередей по состоянию на 6:00 в других пунктах пропуска не обнаружено.