На границе с Польшей в очередях застряли почти 400 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на 6:00 24 января на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 390 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 10 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 30, в ПП "Краковец - Корчева" - 40, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 30, в ПП " Рава-Русская - Гребенне "- 20 автомобилей.
При этом очередей по состоянию на 6:00 в других пунктах пропуска не обнаружено.