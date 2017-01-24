На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 400 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Станом на 6:00 24 січня на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 390 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 160 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 30, у ПП “Краковець — Корчова” — 40, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 30, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 20 автомобілів.
При цьому черг станом на 6:00 у інших пунктах пропуску не виявлено.