На границе с Польшей в очередях застряли более 1,3 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1320 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 300 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 160- ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 150, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в ПП "Грушев - Будомеж" - 70, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 90, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 200 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.