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На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,3 тис. автомобілів - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 8:00 п'ятниці на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1320 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,3 тис. автомобілів - ДПСУ

Зокрема, 300 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 160 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 150, у ПП "Краковець - Корчова" - 200, у ПП "Грушів - Будомєж" - 70, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 90, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 200 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

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