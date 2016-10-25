На границе с Польшей в очередях застряли 810 автомобилей - ГНСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 810 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 180 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще сотую ЧП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ЧП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 60 автомобилей, в ЧП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ЧП "Краковец - Корчева" - 100, в ЧП "Грушев - Будомеж" - 50, в ЧП " Смильниця - Кросценко "- 50, в ЧП" Рава-Русская - Гребенне "- 150 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.