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На кордоні з Польщею у чергах застрягли 810 автомобілів - ДПСУ

На кордоні з Польщею у чергах застрягли 810 автомобілів - ДПСУ

Київ • УНН

 • 8453 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 8:00 вівторка на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 810 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 180 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 100 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 60 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 120, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 50, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 150 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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