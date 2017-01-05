На границе с Польшей в очередях застряли 280 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стояли 280 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 90 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов - Долгобичув", еще 80 - в ПП "Ягодин-Дорогуск".
В ПП "Устилуг - Зосин", - еще 70 автомобилей, а в ПП "Краковец - Корчева" - 40 (без очередей на дополнительной полосе).
В других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.