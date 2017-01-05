На кордоні з Польщею у чергах застрягли 280 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на 8:00 четверга на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску утворилися черги, в яких стояли 280 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 90 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Угринів — Долгобичув”, ще 80 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ”.
У ПП “Устилуг — Зосін”, — ще 70 автівок, а у ПП “Краковець — Корчова” — 40 (без черг на додатковій смузі).
В інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.