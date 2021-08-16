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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 31182 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 90938 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 145169 просмотра

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2 марта, 17:53 • 127743 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 122937 просмотра

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На границе Украины с Румынией временно закрыли один пункт пропуска

На границе Украины с Румынией временно закрыли один пункт пропуска

Киев  •  УНН

 • 49230 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На украинско-румынской границе из-за технических проблем временно прекратил работу контрольный пункт пропуска "Дьяково". Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Пункт пропуска "Дьяково" временно прекратил свою работу из-за технических проблем, а именно - проблем, связанных с работой базы данных", - отметил Демченко.

Детали

В ГПСУ отметили, что об ориентировочном времени восстановления работы в ведомстве сообщат дополнительно.

Дополнение

Всего на государственной границе Украины функционирует 230 пунктов пропуска и пунктов контроля. На границе с Румынией у Украины 10 пунктов пропуска.

Украинские Национальные Новости

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