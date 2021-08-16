На кордоні України з Румунією тимчасово закрили один пункт пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На українсько-румунському кордоні через технічні негаразди тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску “Дякове”. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
Цитата:
“Пункт пропуску "Дякове“ тимчасово припинив свою роботу через технічні проблеми, а саме — проблеми, пов’язані з роботою бази даних”, — наголосив Демченко.
Деталі
У ДПСУ зазначили, що про орієнтовний час відновлення роботи у відомстві повідомлять додатково.
Доповнення
Усього на державному кордоні України функціонує 230 пунктів пропуску та пунктів контролю. На кордоні з Румунією в України 10 пунктів пропуску.