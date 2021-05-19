На границе сектора Газы террористы обстреляли грузовики с медикаментами из Иордании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На границе с сектором Газа были террористами были обстреляны грузовики с медикаментами,переданных в качестве гуманитарной помощи Газе Иорданией. Об этом пишет УНН со ссылкой на израильские СМИ.
Детали
Как отмечается, инцидент произошел 19 мая на контрольно-пропускном пункте “Керем Шалом”. Власти Израиля уведомили Хашимитское королевство Иордания о том, что во время доставки в сектор Газы медикаментов, переданных в качестве гуманитарной помощи Газе иорданским руководством, грузовики попали под минометный обстрел.
Также сообщается, что рядом с грузовиками с гуманитарной помощью разорвались три минометных снаряда. Был причинен ущерб.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что в течение 48 часов планируется провести эвакуацию украинцев, находящихся в секторе Газа.
Как сообщают медики из Газы, с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.